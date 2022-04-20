Ассортимент пока ограниченный, но Elden Ring там есть.

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Известный онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей для игр из Steam и Ubisoft Connect. Для этих целей команда поддержки площадки завела отдельный раздел, где представлено несколько десятков современных и актуальных одиночных тайтлов.

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В списке проектов есть, например, Resident Evil Village, DOOM Ethernal, Deathloop, Elex II и, разумеется, Elden Ring. Купить игры можно как внутри лаунчера «Фогейма», так и на веб-версии сервиса.

Пользователи «Фогейма» имеют возможность оплатить нужные игры из Steam и Ubisoft Connect из внутреннего кошелька сервиса, а также с помощью банковской карты, счета мобильного телефона, системы Сбербанк Онлайн и ЮMoney.

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Команда поддержки онлайн-сервиса пообещала расширять ассортимент товаров нового каталога, проводить различные акции и делать спецпредложения для своих клиентов.