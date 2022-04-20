Известный онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей для игр из Steam и Ubisoft Connect. Для этих целей команда поддержки площадки завела отдельный раздел, где представлено несколько десятков современных и актуальных одиночных тайтлов.
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В списке проектов есть, например, Resident Evil Village, DOOM Ethernal, Deathloop, Elex II и, разумеется, Elden Ring. Купить игры можно как внутри лаунчера «Фогейма», так и на веб-версии сервиса.
Пользователи «Фогейма» имеют возможность оплатить нужные игры из Steam и Ubisoft Connect из внутреннего кошелька сервиса, а также с помощью банковской карты, счета мобильного телефона, системы Сбербанк Онлайн и ЮMoney.
Команда поддержки онлайн-сервиса пообещала расширять ассортимент товаров нового каталога, проводить различные акции и делать спецпредложения для своих клиентов.