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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
Ассортимент пока ограниченный, но Elden Ring там есть.
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-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Известный онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей для игр из Steam и Ubisoft Connect. Для этих целей команда поддержки площадки завела отдельный раздел, где представлено несколько десятков современных и актуальных одиночных тайтлов.

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В списке проектов есть, например, Resident Evil Village, DOOM Ethernal, Deathloop, Elex II и, разумеется, Elden Ring. Купить игры можно как внутри лаунчера «Фогейма», так и на веб-версии сервиса.

Пользователи «Фогейма» имеют возможность оплатить нужные игры из Steam и Ubisoft Connect из внутреннего кошелька сервиса, а также с помощью банковской карты, счета мобильного телефона, системы Сбербанк Онлайн и ЮMoney.

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S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Команда поддержки онлайн-сервиса пообещала расширять ассортимент товаров нового каталога, проводить различные акции и делать спецпредложения для своих клиентов.

#фогейм
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