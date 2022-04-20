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На официальном YouTube-канале Borderlands появился релизный трейлер первого дополнения для Tiny Tina’s Wonderlands, которое получило название Coiled Captors. Данное DLC добавило в игру новое подземелье с врагами, набор дополнительных косметических предметов и «лутом», а также очень сильным боссом.

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Дополнение Coiled Captors предложит игрокам отправиться в поход, конечной целью которого станет противостояние с богом, заключённом в теле огромной акулы с лапами. Звучит достаточно странно, но таков мир Tiny Tina’s Wonderlands. В рамках нового приключения геймеры смогут побывать в центре ледяной горы, но сначала им придётся пройти подземелья, морозные пустоши и прочие локации.