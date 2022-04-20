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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В файлах бета-версии Overwatch 2 нашли сведения о наличии в игре боевого пропуска
Решение в высшей степени верное. Учитывая сложившуюся вокруг Overwatch печальную ситуацию.
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Все современные уважающие себя шутеры в той или иной степени используют систему боевых пропусков, благодаря которой и осуществляется монетизация условно-бесплатных проектов. Поскольку Overwatch 2 планируется как большое обновление для первой части, то вполне естественно, что Blizzard тоже решила задействовать боевой пропуск. По крайней мере, о существовании такового сообщили датамайнеры, «раскопавшие» соответствующие сведения в файлах закрытой бета-версии новинки.

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Напомним, что закрытая «бета» стартует в следующий вторник, 26 апреля. Насколько первое тестирование будет масштабным, неизвестно, однако ажиотаж вокруг игры сформирован достаточно высокий: в первый день после открытия приёма заявок на участие в «бете» серверы Blizzard не справлялись с нагрузкой.

Overwatch 2 является развитием идей первой части, сделанным на основе отзывов игроков. Так, сиквел похвастает более высокой динамикой игрового процесса, уменьшением объёма «жира», а также сведением игры к более зависимому от навыков геймплею. Последнее собираются реализовать через отказ от режима «Захват точек» с его заменой режимом «Натиск», а также уменьшением числа игроков на поле боя до пяти на команду, избавившись от одного персонажа-танка. Также заявлено о переделке множества уже существующих героев и их способностей; на сегодняшний день большая часть героев Overwatch — так называемые автопилотные, то есть, приносят команде пользу без активных действий со стороны игрока.

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Полноценный релиз Overwatch 2 состоится когда-нибудь. Более точных сроков пока нет.

#blizzard #overwatch 2
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