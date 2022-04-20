В последнее время стрелять себе в голову в Европе — любимое занятие.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Как вы все прекрасно знаете, польская компания CD Projekt одной из первых устроила истерику на фоне боевых действий на территории Украины, объявив о приостановке продаж своих игр в России. Что ж, отказаться от одного из главных игровых рынков в Европе со сформированной огромной базой фанатов, на многие-многие годы вперёд уничтожив в нём свою репутацию — это «собственное» решение компании, поэтому что сделано, то сделано. Теперь настала пора пожинать плоды своих необдуманных решений.

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Так, на сегодняшний день стоимость акций CD Projekt рухнула до трёхлетнего минимума, составив порядка 146 злотых за штуку. В последний раз столь низкие показатели были зафиксированы в ноябре—декабре 2018 года.

По мнению аналитиков, для столь негативного развития событий есть как минимум три главных причины. Во-первых, очень слабые продажи Cyberpunk 2077 — столь низких результатов в компании не ожидали. Во-вторых, перенос релиза первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 на следующий год, что также не вызывает доверия акционеров к деятельности в компании. Ну и в-третьих, приостановка продаж своих игр в России — стране с одной из самых больших фанатских баз игр CD Projekt RED.