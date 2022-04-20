Как, впрочем, и следует поступать.

Пока всё больше случайных писателей из смежного раздела лезут в темы, в которых их «помощь» редакции сайта совсем не требуется, провоцируя тем самым нас на контрмеры, в мире происходят действительно свежие события. В конце января этого года в Сети появилась информация о том, что CD Projekt RED работает над самостоятельным одиночным проектом, за основу которого был взят «Гвинт» — весьма популярное карточное ответвление, выросшее в полноценную игру из мини-игры в рамках The Witcher 3 Wild Hunt. Что ж, теперь развитие событий идёт в обратном направлении: теперь новый проект «вырастает» уже из «Гвинта», и релиз, судя по комментариям польской студии, состоится уже в текущем году.

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В беседе с изданием IGN представители CD Projekt RED сообщили, что планируют осуществить релиз проекта в этом году, однако в списке платформ будут числиться только PC и мобильные платформы. Чем вызвана такая избирательность, не уточняется, поэтому остаётся только предположить, что дело в трудности адаптации местного игрового процесса под управление консольными контроллерами.

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Стоит отметить, что хоть существование данного проекта уже подтверждено на уровне студии-разработчика, но его формального анонса ещё не состоялось. Чего ждут, зачем, почему — вопросы, которые задаёте себе не только вы.