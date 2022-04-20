И одалживать ему остальное инвесторы не торопятся.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

По информации издания The New York Post, решившему купить Twitter Илону Маску (Elon Musk) придётся не только привлекать заёмные средства от своего имени для заключения сделки, но и искать партнёров, готовых разделить с ним расходы, которые в текущем варианте отталкиваются от оценки капитализации компании на уровне $43 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

По данным источника, у Маска свободных денежных средств не так много – не более $10-15 млрд, хотя его совокупное состояние и оценивается в $270 млрд. Основной его финансового благополучия, как известно, являются акции Tesla, некоторую их часть он сможет заложить, чтобы привлечь ещё несколько миллиардов долларов США. Ещё $10 млрд готов предоставить Morgan Stanley, а вот около половины требуемой суммы Маску придётся искать через потенциальных партнёров.

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Желающих вложиться в покупку Twitter для целей этого миллиардера не так много, как поясняют источники. Во-первых, у компании не так много перспектив дальнейшего роста или монетизации своей активности. Во-вторых, инвесторы не считают Илона Маска достаточно стабильным руководителем и подозревают его в наличии политических амбиций, что не очень хорошо соседствует с инвестиционными целями. Считается, что Маск должен будет в течение десяти дней обратиться к акционерам Twitter напрямую, если совет директоров компании отвергнет его предложение о покупке акций по цене $54,2 за штуку.