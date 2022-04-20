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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск располагает менее чем половиной суммы, необходимой для покупки Twitter
И одалживать ему остальное инвесторы не торопятся.
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По информации издания The New York Post, решившему купить Twitter Илону Маску (Elon Musk) придётся не только привлекать заёмные средства от своего имени для заключения сделки, но и искать партнёров, готовых разделить с ним расходы, которые в текущем варианте отталкиваются от оценки капитализации компании на уровне $43 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

По данным источника, у Маска свободных денежных средств не так много – не более $10-15 млрд, хотя его совокупное состояние и оценивается в $270 млрд. Основной его финансового благополучия, как известно, являются акции Tesla, некоторую их часть он сможет заложить, чтобы привлечь ещё несколько миллиардов долларов США. Ещё $10 млрд готов предоставить Morgan Stanley, а вот около половины требуемой суммы Маску придётся искать через потенциальных партнёров.

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Желающих вложиться в покупку Twitter для целей этого миллиардера не так много, как поясняют источники. Во-первых, у компании не так много перспектив дальнейшего роста или монетизации своей активности. Во-вторых, инвесторы не считают Илона Маска достаточно стабильным руководителем и подозревают его в наличии политических амбиций, что не очень хорошо соседствует с инвестиционными целями. Считается, что Маск должен будет в течение десяти дней обратиться к акционерам Twitter напрямую, если совет директоров компании отвергнет его предложение о покупке акций по цене $54,2 за штуку.

#финансы #илон маск #акции #twitter
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