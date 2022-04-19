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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous рассказали о дополнении «Шаги по пеплу», которое выходит уже 21 апреля
Есть некоторые интересности.
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Разработчики из студии Owlcat Games раскрыли некоторые подробности дополнения «Шаги по пеплу» к своей ролевой игре Pathfinder: Wrath of the Righteous. Соответствующая информация появилась в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

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Итак, главным героем дополнения станет простой горожанин, и найти, чем бы вооружиться, ему будет нелегко. Авторы посчитали нужным отметить, что верёвка станет «лучшим другом» героя, а любое столкновение в врагом, скорее всего, будет заканчиваться трагично. Но наш простой горожанин всегда сможет избежать боя.

В дополнении «Шаги по пеплу» будет город, объятый пожаром. И в нём будет достаточно сложно найти еду и лекарства, поэтому каждая находка провианта или лечебных зелий станет настоящей удачей для игрока.

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Грядущее DLC должно выйти уже 21 апреля. Игрокам тогда же дадут возможность поближе познакомиться с суровым тифлингом Рекартом, бывшим вором. Для набора в команду также окажется доступен гномс магическими способностями по имени Седри.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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-=metallist=-
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Rey.B.
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wwr222
20:17
Не лезь, патриотина, туда, куда тебе не стоит лезть.
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wwr222
20:17
Так я в нем только и ковырялся.
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
Зю
20:16
Да-да, конечно. Я даже фотки приложу с отжатой техникой.
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Adam Smith
20:16
гур вообще-то, не, не слыхал?)))
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Adam Smith
20:15
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V.L.A.D.L.E.N
20:15
Вот и я про то.
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Adam Smith
20:14
ну так сдерни голову или крышку клапанную и посмотри как выпускной клапан ушел в нее. В итоге клапан настолько уйдет в голову, что зажмет гидрик или коромысло, а дальше голову в металл. Все что сэконо...
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
SeTi2019
20:13
На пачке есть дата производства, если эти изобретатели не в курсе. Если я беру молоко с сегодняшней/вчерашней датой, то на кой мне датчик? А если ему пара недель по дате, то накой мне опять же этот да...
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