Разработчики из студии Owlcat Games раскрыли некоторые подробности дополнения «Шаги по пеплу» к своей ролевой игре Pathfinder: Wrath of the Righteous. Соответствующая информация появилась в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».
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Итак, главным героем дополнения станет простой горожанин, и найти, чем бы вооружиться, ему будет нелегко. Авторы посчитали нужным отметить, что верёвка станет «лучшим другом» героя, а любое столкновение в врагом, скорее всего, будет заканчиваться трагично. Но наш простой горожанин всегда сможет избежать боя.
В дополнении «Шаги по пеплу» будет город, объятый пожаром. И в нём будет достаточно сложно найти еду и лекарства, поэтому каждая находка провианта или лечебных зелий станет настоящей удачей для игрока.
Грядущее DLC должно выйти уже 21 апреля. Игрокам тогда же дадут возможность поближе познакомиться с суровым тифлингом Рекартом, бывшим вором. Для набора в команду также окажется доступен гномс магическими способностями по имени Седри.