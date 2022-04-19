Несмотря на преклонный возраст, World of Warcraft сохраняет непреклонную волю к жизни, всячески поддерживаемую компанией Blizzard, прекрасно понимающей, что на сегодняшний день это её главная и единственная «дойная корова». Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня Blizard анонсировала для своей культовой MMORPG следующее дополнение под названием Dragonflight. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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В рамках дополнения игроки смогут посетить Драконьи острова — новую локацию, которая была недоступна простым смертным обывателям на протяжении целого миллениума. На этих островах обитают драконы Азерота, а также новая разумная нейтральная раса Драк’тир. Основным персонажем Dragonflight станет Алекстраза.
Вместе с новой расой в World of Warcraft появится и новый класс Evoker, специализирующийся на тёмной магии и обладающем универсальными навыками владения оружием.
Если верить Blizzard, то дополнение Dragonflight создавалось с учётом мнения игрового сообщества World of Warcraft. Ну а что из этого всего вышло, узнаем уже в этом году.