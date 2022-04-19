Компания Nintendo сообщила о переносе даты релиза JRPG Xenoblade Chronicles 3. Как правило, при упоминании слова «перенос» речь идёт о более поздней дате по сравнению с первоначально объявленной. Но в случае с третьей Xenoblade Chronicles дело обстоит иначе — проект выйдет на два месяца раньше — 29 июля (а не сентября).
реклама
По случаю объявления новой даты релиза был выпущен зрелищный геймплейный трейлер — с демонстрацией интерфейса боевой системы, эффектами замедления времени и традиционно кислотной для серии палитрой красок.
Если вдруг кто не знает, то Xenoblade Chronicles 3 — продолжение культовой серии JRPG от геймдизайнера Тэцуеи Такахаши. Этот же человек в ответе за другие проекты вселенной Xeno (Xebogears, например).
Эта игра объединит будущее Xenoblade Chronicles и Xenoblade Chronicles 2 и перенесёт игроков в мир Айониос, где сосуществуют две враждующие нации:
- Кивз. Страна, которая сделала упор на механические технологии. Её армия в основном состоит из боевых машин, оснащённых легким и мобильным оружием. Этими машинами и управляют солдаты.
- Агнус. Страна с доступом к эфиру, магической технологии. Именно на этой технологии и зиждется ее военная доктрина. Ее войска используют мобильное и автономное оружие, в основе которого лежит эфир.
Шесть солдат из двух наций объединят силы, чтобы узнать правду о конфликте, и отправятся в Свордмач — страну, пронзенную огромным мечом.Xenoblade Chronicles 3 выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.