Вот уж действительно — пора!

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Разработчики из студии Illfonic пока что отметились только работой над неудачными проектами Predator Hunting Grounds и Friday the 13th The Game. Возможно, в перспективе эта печальная репутация изменится, и основная надежда в деле восстановления доверия геймеров разработчиками возлагается на сетевой боевик Arcadegeddon, который без малого год пребывает в раннем доступе.

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Посидели-поразвивались, пора уже и честь знать: сегодня стало известно, что Arcadegeddon выйдет из раннего доступа пятого июля текущего года. Причём одновременно на всех актуальных платформах: на PC, а также на Xbox и PlayStation текущего и прошлого поколений.

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Вместе с полноценным релизом в Arcadegeddon появятся новые виды оружия, боссы, дополнительные разновидности противников и многое другое.