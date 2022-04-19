Разработчики из студии Illfonic пока что отметились только работой над неудачными проектами Predator Hunting Grounds и Friday the 13th The Game. Возможно, в перспективе эта печальная репутация изменится, и основная надежда в деле восстановления доверия геймеров разработчиками возлагается на сетевой боевик Arcadegeddon, который без малого год пребывает в раннем доступе.
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Посидели-поразвивались, пора уже и честь знать: сегодня стало известно, что Arcadegeddon выйдет из раннего доступа пятого июля текущего года. Причём одновременно на всех актуальных платформах: на PC, а также на Xbox и PlayStation текущего и прошлого поколений.
Вместе с полноценным релизом в Arcadegeddon появятся новые виды оружия, боссы, дополнительные разновидности противников и многое другое.