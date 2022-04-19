Шутеры всякие нужны и важны. Наверное.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

В эти непростые времена, когда крупные игровые издатели под беспрецедентным давлением своих властей устраивают самострел с исходом с российского рынка, нам как простым игрокам остаётся совсем немного опций: ходить по сетевым морям-океанам под чёрным флагом или же присматриваться к сегменту инди или же к издательствам, оказавшимся наиболее дальновидными из всех. Среди таких издателей компания Focus Entertainment (ранее Focus Home Interactive), которая сегодня вместе со студией Dream Powered Games выпустила в ранний доступ Steam ураганный боевик под названием Warstride Challenges.

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Проект представляет собой динамичный боевик, в котором нам необходимо истреблять полчища демонов — чем быстрее и эффектнее, тем лучше. Какой-либо сюжетной линии у Warstride Challenges, по всей видимости, нет, поскольку в описании игры на её Steam-страничке перечислены лишь сугубо геймплейные особенности. Впрочем, для подобных проектов это как раз преимущество, а не недостаток.

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Игра предлагается по цене в 899 рублей, а до 26 апреля — за 674 рубля. Так что если вы воспользуетесь одним из пусть и затруднительных, но всё же реальных способов пополнения своего Steam-кошелька в России, то сможете «отвести душу» на виртуальных монстрах.