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Новости Software Игнатий Колыско
«VK Звонки» запустили отдельное мобильное приложение для безлимитных видеоконференций
Есть также веб-версия для компьютеров.
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Команда поддержки «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для внутреннего сервиса «VK Звонки», которые предоставляют доступ для безлимитных видеоконференций.

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Мобильное приложение доступно для устройств на базе iOS и Android, для компьютеров подготовлена отдельная веб-версия. Приложение позволяет быстро получить доступ к основным функциям общения по видео с поддержкой разговоров без ограничений по времени и числу участников.

Разработчики утверждают, что с помощью нового приложения платформа «VK Звонки» отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.

Компания дала понять, что учитывает пожелания пользователей, поэтому продолжает развивать сервисы, чтобы сделать их максимально удобными. Уже запланировано внедрение ещё нескольких функций в приложение «VK Звонки», которые станут доступны в ближайшее время. Часть из них находится в разработке, другие будут внедрены с учётом пожеланий и отзывов, а также по результатам исследований использования функциональности приложения.

Вместе с приложением представлена и новая веб-версия, которая поддерживает все ключевые функции видеоконференций: демонстрацию экрана в 4К, активное шумоподавление, виртуальные фоны и многое другое. Подключиться к звонку можно без аккаунта в соцсети.

В звонок можно быстро добавлять людей из списка контактов, а организовать встречу можно как от личной страницы, так и от имени сообщества. Участники звонка могут обмениваться файлами в отдельном чате, который останется доступен и после завершения конференции.

Команда поддержки «ВКонтакте» заверяет, что архитектура приложения «VK Звонки» оптимизирована таким образом, чтобы у пользователей была возможность связываться друг с другом «ещё быстрее», а качество звонка оставалось бы высоким даже при нестабильном соединении. С помощью собственных технологических решений команде VK Звонков удалось оптимизировать нагрузку на пользовательские устройства и снизить потребление трафика.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«Мы проанализировали разные варианты использования продуктов для общения и пришли к выводу, что часть пользователей предпочитает разделять потоки информации и решать разные задачи в отдельных приложениях. Мы отвечаем на запрос аудитории и предоставляем новый инструмент с фокусом на видеосвязи — как делового, так и личного формата. С помощью отдельного приложения устраняем любые барьеры для связи наших пользователей, упрощая доступ к VK Звонкам. Большинство предпочитает проводить групповые звонки там, где можно собрать наибольшее количество друзей и коллег, и наше приложение справляется с этой задачей».

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Приложение VK Звонки уже доступно в магазинах устройств на iOS и Android. У видеоплатформы также есть версии для компьютеров с Windows, macOS и Linux.

#вконтакте #vk #vk звонки
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