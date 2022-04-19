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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Farming Simulator 22 пополнился свежим бесплатным контентом
А в нём ещё и платный продают.
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Farming Simulator 22, как и все его предшественники, традиционно находит отклик в среде геймеров, предпочитающих шутерам и RPG различные симуляторы работы. Тут уж, безусловно, дело вкуса, и разработчики из Giants Software стараются его удовлетворить, стабильно поддерживая свои творения контентом после релиза. Так, сегодня представители студии сообщили о том, что Farming Simulator 22 получила третье крупное бесплатное обновление.

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В его состав вошли новые инструменты ведения сельскохозяйственной деятельности, которые позволят повысить урожайность своих угодий, упростить процесс сбора урожая и многое другое.

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Стоит помнить, что помимо обновлений Farming Simulator 22 также получает контентные DLC. Самое свежее из них — Precision Farming — вышло в свет сегодня и добавило в игру новые системы посева, обработки почвы и сбора урожая. Иными словами, проект жив и развивается. До тех пор, пока не выйдет очередная следующая часть.

#giants software #farming simulator 22
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