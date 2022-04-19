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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Sony рассматривает возможность покупки студии-разработчика Elden Ring и Dark Souls
Данный шаг действительно помог бы Sony изображать конкурентоспособность с Microsoft в этом вопросе.
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В настоящее время внутренние студии Sony безнадёжно отстают от своего конкурента в лице Microsoft как по количеству выпусков, так и, откровенно говоря, по их качеству. Безусловно, бодаться с крупнейшей софтверной компанией игровое подразделение Sony, мягко говоря, не в состоянии, однако некоторые шаги в сторону того, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, японцы всё же предпринимают.

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Так, согласно инсайдеру и по совместительству руководителя компании Kartan Games Серкано Тото, в настоящее время Sony рассматривает возможность приобретения студии FromSoftware, известной как разработчика игр серии Dark Souls, а также недавней популярной RPG Elden Ring.

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Важно понимать, что на данном этапе мы имеем дело лишь со слухом, который, ко всему прочему, звучит весьма фантастически. С другой стороны, покупка холдинга Activision Blizzard компанией Microsoft тоже звучала как фантастика, и вот, это всё же произошло. В любом случае, на сегодняшний день наиболее правильным решением будет просто ждать официальных публикаций от Sony; недавно компания объявила о покупке студии Bungie (Destiny, Destiny 2), так что всякое может быть.

#sony #fromsoftware
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