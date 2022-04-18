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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Поисковые системы «Яндекса» и Mail.ru удалили официальные сайты Facebook* и Instagram* из поисковой выдачи
Российские компании действуют в соответствии с законодательством.
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Российское сетевое издание ТАСС сообщило о том, что поисковые сервисы «Яндекс.Поиск» и входящий в группу компаний VK «Поиск Mail.ru» удалили официальные сайты Facebook*и Instagram* (запрещены в РФ, принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией) из поисковой выдачи.

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При введении запросов Instagram и Facebook поисковый сервис «Яндекса» вместо официального сайта выдаёт ссылку на приложение в Google Play, статью о соцсети в «Википедии» и предложения о скачивании файла приложения для Android со сторонних сервисов. Аналогичная картина происходит в сервисе «Поиск Mail.ru». Также при запросах в поисковой системе «Яндекса» появляется плашка «Некоторые ссылку отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Тут важно напомнить, что обычные пользователи не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими соцсетями.

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* — Instagram и Facebook запрещены в России, поскольку с их помощью осуществлялась экстремистская деятельность. Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат данные соцсети, признана в России экстремистской с запретом на дальнейшую коммерческую деятельность.

#яндекс #mail
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