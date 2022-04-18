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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ВЦИОМ назвал пять наиболее популярных в России мессенджеров и социальных сетей
На удивление, WhatsApp — абсолютнейший лидер. А изменения по сравнению с осенью незначительны.
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Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения, который большинство людей лучше знают по аббревиатуре ВЦИОМ, опубликовал результаты исследования касательно использования россиянами тех или иных социальных сетей и мессенджеров. Основной задачей исследования было проанализировать, как на популярность тех или иных сервисов в России повлияли так называемые санкции, которыми коллективный Запад ответил на так называемую спецоперацию.

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Выяснилось, что изменения в списке самых распространённых социальных сетей среди россиян по сравнению с сентябрём прошлого года оказались не столь значительными, как можно было себе представить. Так, в тройку лидеров по-прежнему входят WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте».

Таким образом, пятёрка лидеров в России на сегодняшний день выглядит примерно так (в скобках указан процент опрошенных людей, использующих соответствующие мессенджеры и соцсети):

  • WhatsApp (87 %);
  • YouTube (75 %);
  • «ВКонтакте» (62 %);
  • Telegram (55 %);
  • «Одноклассники» (42 %).

В сентябре на четвёртом месте располагался Instagram*, который теперь после известных событий скатился на восьмую позицию, потеряв почти половину своей российской аудитории. Facebook* и раньше не отличался популярностью в России, а после его запрета процент пользующихся данной соцсетью пользователей среди опрошенных сократился с 21 % до 11 %. У Twitter ситуация ещё более аховая: если до блокировки им пользовались всего 11 % опрошенных, то теперь — и вовсе 7 %.

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* — Instagram и Facebook запрещены в России, поскольку с их помощью осуществлялась экстремистская деятельность. Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат данные соцсети, признана в России экстремистской с запретом на дальнейшую коммерческую деятельность.

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