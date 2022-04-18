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Популярная настольная игра Gloomhaven некоторое время назад получила обновление Jaws of the Lion. А сейчас установлено, что видеоигровая адаптация Gloomhaven в скором времени тоже получит указанное DLC.

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Дополнение Jaws of the Lion пополняет игру четырьмя новыми наёмниками с уникальными способностями (Красный Страж, Топор, Хранитель Бездны и Подрывник). Но на этом новый набор контента не ограничивается.

Грядущее DLC расширит основной клиент Gloomhaven следующим контентом:

10 новых предметов для борьбы с врагами;

10 новых врагов и боссов;

25 новых сценариев, которые приведут игрока в подземный город;

24 дополнительные боевые цели.

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Разработчики утверждают, что в Jaws of the Lion можно сыграть как в одиночку, так и в режиме кооператива для четырёх игроков. На прохождение основной сюжетной кампании потребуется более 30 часов. Само дополнение выйдет 17 мая.