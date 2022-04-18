Немного даже милый.

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

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-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Разработчики из студии Point Blank совместно с издательством 505 Games в данный момент работают над ролевым экшеном Stray Blade. Проект в данный момент находится в стадии бета-тестирования, по такому случаю разработчики опубликовали отдельный трейлер с демонстрацией боевой системы.

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Сами авторы называют «боёвку» в Stray Blade очень отзывчивой, она позволяет в полной мере отслеживать и контролировать ход ведения битвы. У игроков есть возможность управлять двуручным оружием, мечом, щитом и «развешать» в каждую руку по удобному снаряду.

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Stray Blade должна выйти в текущем году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В скором времени разработчики собираются запустить бета-тестирование.