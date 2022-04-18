Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Трейлер Stray Blade — ролевого экшена с продуманной боевой системой
Немного даже милый.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Разработчики из студии Point Blank совместно с издательством 505 Games в данный момент работают над ролевым экшеном Stray Blade. Проект в данный момент находится в стадии бета-тестирования, по такому случаю разработчики опубликовали отдельный трейлер с демонстрацией боевой системы.

реклама

Сами авторы называют «боёвку» в Stray Blade очень отзывчивой, она позволяет в полной мере отслеживать и контролировать ход ведения битвы. У игроков есть возможность управлять двуручным оружием, мечом, щитом и «развешать» в каждую руку по удобному снаряду.

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Stray Blade должна выйти в текущем году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В скором времени разработчики собираются запустить бета-тестирование.

#point blank #stray blade
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
17
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Проект "Моя вода". От анонса до результата
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
19
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Георгий Жуков
16:28
Переходим на торренты
Приложение Spotify было удалено из российских сегментов App Store и Google Play
Андрей Степанцов
16:25
Штеуд всё, конец.
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
VRoman
16:23
Он не сказвть бы что телефонные процессоры велики по размерам, чтобы их делить на чиплеты
Samsung испытывает серьезные проблемы с выходом годных чипов на 3-нм техпроцессе GAA
Boris Kopyltsov
16:22
На логотип ZEN посмотри, точно по часовой.
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
rrrrex
16:21
Золотые чипы получаются, тут только на чиплеты переходить, чтобы за счет размера уменьшить количество брака.
Samsung испытывает серьезные проблемы с выходом годных чипов на 3-нм техпроцессе GAA
VRoman
16:21
АЧХ прилагается?
Стали известны спецификации наушников OnePlus Buds N: драйверы 12,4 мм и 30 часов работы
Stupid Miner
16:07
Так ты же тупой 🤷‍♂️
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
Wirys
15:59
Все только начинается? Зебил. Оно давно началось, продолжается.
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
LifeX
15:58
Действительно уникальная плата. Добавить к ее стоимости еще 3 т.р. и можно взять полноразмерный Z690 с 16 фазным VRM на 65A DrMOS'ах OnSemi:)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
Deneb inside
15:58
Какой шторм - высота волн 0.5 метра - это шторм теперь?
Валентина Матвиенко очень удивилась, узнав, что даже гвозди в РФ – импортные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем