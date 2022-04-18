Там, судя по контексту, ещё даже не приступали.

Серии Half-Life и Portal, бесспорно, являются признанными шедеврами игровой промышленности. К сожалению, с 2011 года Valve избрала другой путь и перестала заниматься серьёзными проектами, если, конечно, не считать таковым VR-эксклюзивную Half-Life Alyx, охват аудитории у которой, по понятным причинам, смехотворный. Данное положение дел необходимо менять, и с призывом к Гейбу Ньюэллу, руководителю Valve, о необходимости начала работы над Portal 3 в рамках подкаста Kiwi Talkz обратился Эрик Уолпо, сценарист Half-Life 2 и обеих Portal.

реклама

По словам Уолпо, сценаристы, участвовавшие в работе над дилогией Portal, отнюдь не молодеют, и не исключено, что к моменту, когда Valve всё же решится на разработку третьей части, они (сценаристы) уже совсем состарятся и не смогут выполнять свои обязанности. Очевидно, данное заявление делалось с долей юмора, однако на данном этапе трудно понять, к чему оно было сделано — что, нет других талантливых сценаристов, причём, возможно, значительно более талантливых, чем имеющиеся сейчас? Не надо считать себя незаменимыми.

Уолпо косвенно считает, что Portal 3 связана для Valve с финансовыми рисками: проект дорогостоящий, и не факт, что затраты на его производство «отобьются», не говоря уже о сверхприбылях, к которым привыкла компания из Белвью.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Portal 2 вышла весной 2011 года, став эталоном в сегменте AAA-головоломок.