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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сценарист Portal заявил, что Valve следует начать работу над Portal 3
Там, судя по контексту, ещё даже не приступали.
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Серии Half-Life и Portal, бесспорно, являются признанными шедеврами игровой промышленности. К сожалению, с 2011 года Valve избрала другой путь и перестала заниматься серьёзными проектами, если, конечно, не считать таковым VR-эксклюзивную Half-Life Alyx, охват аудитории у которой, по понятным причинам, смехотворный. Данное положение дел необходимо менять, и с призывом к Гейбу Ньюэллу, руководителю Valve, о необходимости начала работы над Portal 3 в рамках подкаста Kiwi Talkz обратился Эрик Уолпо, сценарист Half-Life 2 и обеих Portal.

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По словам Уолпо, сценаристы, участвовавшие в работе над дилогией Portal, отнюдь не молодеют, и не исключено, что к моменту, когда Valve всё же решится на разработку третьей части, они (сценаристы) уже совсем состарятся и не смогут выполнять свои обязанности. Очевидно, данное заявление делалось с долей юмора, однако на данном этапе трудно понять, к чему оно было сделано — что, нет других талантливых сценаристов, причём, возможно, значительно более талантливых, чем имеющиеся сейчас? Не надо считать себя незаменимыми.

Уолпо косвенно считает, что Portal 3 связана для Valve с финансовыми рисками: проект дорогостоящий, и не факт, что затраты на его производство «отобьются», не говоря уже о сверхприбылях, к которым привыкла компания из Белвью.

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Portal 2 вышла весной 2011 года, став эталоном в сегменте AAA-головоломок.

#valve
2
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