Есть сопутствующий трейлер.

Разработчики из студии Bad Vices Games определись с датой выхода Ravenous Devils — предельно странного «кулинарного симулятора» с элементами хоррора. Проект должен появиться в продаже 29 апреля на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

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В грядущей Ravenous Devils игроку нужно будет управлять парой, которая поселилась в городе, погрязшем в бедности и преступности. Героев зовут Персиваль (портной со своим ателье) и Хилред (управляет всем в пабе). Им нужно будет заниматься управлением заведений, улучшать их состояние и возможности по обслуживанию.

Разумеется, без трудностей в этом деле обойтись невозможно — не зря же в игре есть элементы хоррора. Наши самоотверженные Персиваль и Хилред будут регулярно сталкиваться с проявлениями бедности и нехваткой ресурсов.

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И тут на помощь придут…клиенты. А дальше мы ничего расписывать не будем — за всеми подробностями лучше перейти на страницу проекта в Steam. И ещё можно там же познакомиться с демоверсией.