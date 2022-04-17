Если с другом вышел в путь, веселей дорога.

К выходным стало понятно, что ситуация с намерениями Илона Маска (Elon Musk) выкупить акции Twitter не будет развиваться по простому сценарию, поскольку совет директоров предпринял меры для защиты от недружественного поглощения, некоторые акционеры стремятся не продешевить, а ещё у американского миллиардера могут появиться соперники.

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Издание The New York Post со ссылкой на осведомлённые источники сообщило вчера, что у Маска в сделке по приватизации Twitter могут появиться партнёры вроде компании Silver Lake Partners, которая считалась его союзником в попытке приватизации Tesla, предпринятой в 2018 году.

Источник изображения: Reuters

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Как уже отмечалось, генеральный директор Silver Lake Игон Дурбан (Egon Durban) входит в состав совета директоров Twitter, так что союз с Маском в этой ситуации вполне возможен, особенно если последнему придётся повышать цену выкупа относительно заявленных первоначально $43 млрд. К этому его могут подтолкнуть если не акционеры, то конкуренты вроде Thoma Bravo.