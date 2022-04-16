В игровой индустрии продолжаются «переселения» разработчиков. Так, сегодня Патрик Плурд, на протяжении девятнадцати лет работавший в студиях Ubisoft, объявил о своём уходе из компании. Имя данного разработчика мало кому и о чём говорит, поэтому отметим, что господин Плурд, например, трудился в качестве творческого руководителя таких широко известных проектов, как Far Cry 3 и Watch Dogs 2. Также Плурд принимал участие в работе над Assassin’s Creed II, Child of Light и других, менее известных игр компании.
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По словам разработчика, он решил основать собственное творческое консалтинговое агентство, работая как над личными проектами, так и продолжая сотрудничество с Ubisoft.