Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Творческий руководитель Watch Dogs 2 и Far Cry 3 объявил об уходе из Ubisoft
Вот и умница. Правда, сотрудничать с французской компанией он всё равно продолжит.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-250000р на RTX 3080 в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

В игровой индустрии продолжаются «переселения» разработчиков. Так, сегодня Патрик Плурд, на протяжении девятнадцати лет работавший в студиях Ubisoft, объявил о своём уходе из компании. Имя данного разработчика мало кому и о чём говорит, поэтому отметим, что господин Плурд, например, трудился в качестве творческого руководителя таких широко известных проектов, как Far Cry 3 и Watch Dogs 2. Также Плурд принимал участие в работе над Assassin’s Creed II, Child of Light и других, менее известных игр компании.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

По словам разработчика, он решил основать собственное творческое консалтинговое агентство, работая как над личными проектами, так и продолжая сотрудничество с Ubisoft.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft сворачивает контентную поддержку провальной Ghost Recon Breakpoint
Утечка: продолжение Immortals Fenyx Rising от Ubisoft уже находится в разработке
Ubisoft готовит следующую часть Ghost Recon с планом по её выпуску до апреля 2024-го года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
26
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
19
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
22
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
+
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
+
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
8
Halo Infinite: так себе бесконечность
4

Сейчас обсуждают

AMDie
14:26
Посмотрим конечно, но судя по всему против 7000 линейки у рапора мало шансов
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Зю
14:26
"Зрелый 10нм" — начинается паровозик из 10нм+++++++++++++++++++
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
SlasheR
14:19
"опыт Core i7-12700KS доказывает" садись два.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Будильник
14:13
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-7-5800x3d-review
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
MinerETh
14:12
"Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD" Так зачем разное дерьмо покупать, просто не покупай.
Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
Опричник
14:09
Всё что распараллеливается, давно распараллелено и обрабатывается видеокартами. С распараллеливанием всего остального - больши-и-ие проблемы.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Rey.B.
14:08
Вот там и будет 8 больших ядер плюс толстый кэш. На приставочных играх, ещё лет 5 Интел вполне сможет раздуваться от гордости.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Xardazzz
14:07
и чиллер в боксовом варианте процессора
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Ramontu
14:06
Да уж сикилинк “рулит"
Флагманы Intel и AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит меньше 50 000р
Икра пyтина
14:06
Huawei удалила приложения ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка из своего магазина приложений Приложения трех российских банков, попавших под санкции, удалили из магазина приложений AppGallery китайской к...
Acer уходит из России в момент, когда США разрешили не уходить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем