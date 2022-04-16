Быстро, однако...

В середине лета 2020 года в продажу поступил самурайский экшен Ghost of Tsushima, посвящённый приключениям Дзина Сакая в его деле отражения монгольского вторжения в Японию. Проект был достаточно тепло встречен, получил массу обновлений, в том числе и контентных, и вот, сегодня его поддержка подошла к своему логическому завершению. Больше выпускать для игры патчи и дополнения разработчики не станут.

реклама

Многие скажут, что данное известие поступило слишком рано, ведь с момента релиза не прошло и двух лет, и они, безусловно, будут абсолютно правы. С другой стороны, важно помнить, что Ghost of Tsushima никогда не позиционировалась как игра AAA-класса: перед нами пусть и хороший, но в своей сути глубоко вторичный продукт.

анонсы и реклама RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Хотя поддержка игры завершена, разработчики всё же обещают следить за отзывами игроков и, если потребуется, оперативно решать обнаруживаемые проблемы.