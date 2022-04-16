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Новости Software Михаил Андреев
CDPR поправила график в отчёте: основная часть студии трудится над дополнением к Cyberpunk 2077
Ну, конечно же, то было ошибкой!
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В недавнем годовом финансовом отчёте CD Projekt RED и прозвучало, что первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 выйдет только в следующем году. Данное известие неизбежно породило в головах геймеров мысль «А чем разработчики там вообще занимаются-то?», которая только усилилась после того, как CDPR допустила ошибку (или «ошибку») в своём отчёте, из которого следовало, что над дополнением к игре трудится лишь незначительная часть команды.

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Всё это привело к появлению бури неудобных вопросов, после чего CD Projekt RED признала, что допустила ошибку в графике, и исправила её. Отныне из графика следует, что большая часть студии занята именно производством дополнения к Cyberpunk 2077. Трудно сказать, действительно это была ошибка или же девелоперы попытались успокоить публику, но из обновлённой информации следует, что в максимально активную фазу работа над аддоном перешла ещё во второй половине прошлого года.

Было.

Стало.

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О чём будет первое сюжетное дополнение к игре, неизвестно. Всё, что мы знаем на текущий момент — это то, что аддон по своим масштабам не уступит таковым для The Witcher 3 Wild Hunt. А это уже само по себе внушает надежду на положительное развитие событий.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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