Совет директоров Twitter пока изучает предложение Илона Маска (Elon Musk) по выкупу акций компании с рынка на общую сумму $43 млрд, и не факт, что решение будет положительным. Формально, получив отказ на официальном уровне, Маск может попытаться выкупить акции напрямую у их держателей, осуществив так называемое недружественное поглощение. Как поясняет CNBC, советом директоров компании были предприняты соответствующие защитные меры, которые будут действовать на протяжении одного года.
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Если кто-то из инвесторов попытается сосредоточить в своих руках более 15% акций Twitter против воли совета директоров, то у прочих акционеров автоматически появится право купить дополнительные акции по существенно более выгодной цене, тем самым ослабив позиции «интервента» за счёт уменьшения его доли в капитале. Илон Маск, к слову, сейчас является не единственным инвестором, которому может быть интересен выкуп акций Twitter. По слухам, своё конкурирующее предложение может сформулировать инвестиционный фонд Thoma Bravo, да и управляющей компании Silver Lake приписывают схожие намерения.