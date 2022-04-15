Боевик Babylon’s Fall от авторов NieR Automata с самого начала звёзд с неба не хватала. На то есть сразу несколько причин: откровенно слабенькая оптимизация, непривлекательный игровой процесс, морально устаревшая графическая составляющая. В общем, ничего хорошего и обнадёживающего; и вот, как следствие, и без того мизерный «онлайн» проекта в Steam с каждым днём становится всё ниже.
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На сегодняшний день статистические показатели Babylon’s Fall можно с чистой совестью назвать катастрофическими: «онлайн» постоянно проседает ниже ста и даже пятидесяти игроков. Тенденция в целом неутешительная: график постоянно стремится к нулю, и поделать с этим разработчики из PlatinumGames ничего не могут.
Обычно в подобных случаях девелоперы формально признают проект провальным и объявляют о прекращении его поддержки с последующим закрытием серверов. Иного выхода для Babylon’s Fall мы лично в сложившейся ситуации не видим.