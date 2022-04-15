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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
От провала к катастрофе: пиковый «онлайн» Babylon’s Fall в Steam проседает ниже сотни
Всё это ожидаемо. И совершенно справедливо.
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Боевик Babylon’s Fall от авторов NieR Automata с самого начала звёзд с неба не хватала. На то есть сразу несколько причин: откровенно слабенькая оптимизация, непривлекательный игровой процесс, морально устаревшая графическая составляющая. В общем, ничего хорошего и обнадёживающего; и вот, как следствие, и без того мизерный «онлайн» проекта в Steam с каждым днём становится всё ниже.

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На сегодняшний день статистические показатели Babylon’s Fall можно с чистой совестью назвать катастрофическими: «онлайн» постоянно проседает ниже ста и даже пятидесяти игроков. Тенденция в целом неутешительная: график постоянно стремится к нулю, и поделать с этим разработчики из PlatinumGames ничего не могут.

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Обычно в подобных случаях девелоперы формально признают проект провальным и объявляют о прекращении его поддержки с последующим закрытием серверов. Иного выхода для Babylon’s Fall мы лично в сложившейся ситуации не видим.

#platinumgames #babylons fall
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strazh666
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Однако это нам не мешает ебошить нацихохлов десятками тысяч,у которых не точно флота,мозгов то ни ху я нет.
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Test Test
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Ты не прав! Резину надо правильно хранить, так любая потрескается.
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Вежливый_нептун
18:15
Можно еще взять яхту усманова. Она и больше и комфортнее, а ПВО/ПРО такое же.
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
felsher 03
18:15
И хрен с ним, главное чтобы у экипажа без жертв. Помню машину разбил - бабуся: "не переживай, это железяка, а железа на Урале много, главное что сами все целые!"
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puding
18:13
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puding
18:12
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Вежливый_нептун
18:12
Не знаю как там брешь, а ракеты там интересные. Нам сгодятся
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Вежливый_нептун
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