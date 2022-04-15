Новым игрокам из России и Беларуси, правда, ничего не светит.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Компания ZeniMax Online намерена и дальше заниматься развитием онлайн-игры The Elder Scrolls Online, а поэтому сейчас опубликовала дорожную карту обновлений до осени 2022 года. Всё довольно стандартно и размеренно: будет много мини-дополнений, активностей и прочих приятных для игроков штук.

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Так, летом текущего года в рамках дополнения «Высокий остров» проект получит ещё одну порцию контента — 6 июня на ПК и 21 июня на консолях. Что до самого дополнения «Высокий остров», то оно добавит в клиент The Elder Scrolls Online большую зону (с таким же названием), карточную систему Tale of Tribute, 30 часов уникального сюжетного контента, компаньонов Эмбер и Изабель и глобальный ивент Volcanic Vents.

Для The Elder Scrolls Online летом должны обеспечить появление испанской локализации, поддержку AMD FSR для ПК-версии, новые дома и объекты, сеты брони, достижения, титулы и многое другое.

По поводу осени и зимы текущего года разработчики пока не могут дать настолько же подробную информацию, как и в случае с зимой и летом. Мы пока только знаем, что осенью игра получит новое подземелье, а зимой — большое сюжетное дополнение.

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Напомним, The Elder Scrolls Online доступна на ПК и консолях обоих поколений, а до 26 апреля её можно бесплатно опробовать на всех платформах. Радоваться по этому поводу не нужно: для жителей России и Беларуси проект недоступен, как и все игры внутренних студий Microsoft.