На днях американские власти ввели против «Сбера» и «Альфа-банка» так называемые блокирующие санкции. Компании, которые так или иначе сотрудничают с данными банками, немедленно взяли под козырёк, поспешив исполнить приказ: на этой неделе Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Сбера», теперь очередь потихоньку дошла до «Альфа-банка» — об удалении своего приложения из App Store представители банка сообщили на его официальной страничке в Telegram.
реклама
Как и в случае со «Сбером», уже установленное приложение «Альфа-банка» продолжит работать как прежде, без снижения функциональности, но вот установить его заново уже не получится. В случае если у вас именно эта ситуация, то специалисты банка советуют пользоваться личным кабинетом на сайте «Альфа-банка» — его функциональность полностью соответствует мобильному приложению.
Удаление приложения «Альфа-банка» из Google Play — это лишь вопрос времени, однако в случае со смартфонами на Android всё значительно проще: данная система во многом открытая, поэтому позволяет устанавливать приложения и без использования официального магазина. Устройства на iOS этим похвастать, увы, не могут.