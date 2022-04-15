Это было лишь вопросом времени.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На днях американские власти ввели против «Сбера» и «Альфа-банка» так называемые блокирующие санкции. Компании, которые так или иначе сотрудничают с данными банками, немедленно взяли под козырёк, поспешив исполнить приказ: на этой неделе Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Сбера», теперь очередь потихоньку дошла до «Альфа-банка» — об удалении своего приложения из App Store представители банка сообщили на его официальной страничке в Telegram.

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Как и в случае со «Сбером», уже установленное приложение «Альфа-банка» продолжит работать как прежде, без снижения функциональности, но вот установить его заново уже не получится. В случае если у вас именно эта ситуация, то специалисты банка советуют пользоваться личным кабинетом на сайте «Альфа-банка» — его функциональность полностью соответствует мобильному приложению.

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Удаление приложения «Альфа-банка» из Google Play — это лишь вопрос времени, однако в случае со смартфонами на Android всё значительно проще: данная система во многом открытая, поэтому позволяет устанавливать приложения и без использования официального магазина. Устройства на iOS этим похвастать, увы, не могут.