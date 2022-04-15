Вчерашнее собрание сотрудников Twitter, на котором руководство компании собиралось обсудить ситуацию с активностью Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Bloomberg со ссылкой на его участников, длилось не более 30 минут, а от лица руководства слово взял лишь генеральный директор Параг Агравал (Parag Agrawal).
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Он не стал публично обсуждать различные сценарии, а лишь сдержанно объяснил, что сейчас совет директоров изучает предложение Илона Маска, который выразил намерения купить оставшиеся 90,8% акций компании по цене $54,2 за штуку. Сделка на таких условиях потребовала от него выплаты в размере $43 млрд, но Маск на вчерашней конференции в Ванкувере заявил, что у него достаточно средств для покупки акций Twitter.
В свою очередь, совет директоров Twitter пока не готов дать ответ на это предложение. Процесс принятие решения будет длительным и не самым простым, для этого потребуется время. Кстати, некоторые крупные акционеры Twitter уже выступили против предложения Маска, пытаясь набить цену.