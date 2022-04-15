Ремастер-версия стратегии Age of Empires II с приставкой Definitive Edition в названии в скором времени получит расширение Dynasties of India. Контентная прибавка должна выйти 29 апреля и добавить в игру три новые индийские цивилизации.
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У геймеров появится возможность поближе познакомиться с бенгальцами, дравидами и гуджарами. Ещё из приятных бонусов расширения следует отметить полностью озвученные кампании (по одной на каждую цивилизацию), а также 9 юнитов, 15 заданий для одиночной игры, достижения и много чего ещё.
У бенгальцев уникальными юнитами считаются боевая колесница ратха и бронированный слон. У этого народа эксплуатация слонов — одна из ключевых особенностей. Есть у них также военно-морские единицы, которые восстанавливают 15 очков здоровья в минуту. Ключевая особенность слонов — сниженное получение урона.
У дравидов ключевыми юнитами считаются мечник с уруми, бронированный слон и корабль тирисадай. Этот народ в борьбе с врагами опирается на пехоту и военно-морские единицы. Стоимость бараков для него снижена наполовину.
Наконец, у гурджар есть метатели чакрамов, лазутчик на верблюде, наездник шривамша и, опять же, бронированный слон. Если отдельные юниты передвигаются верхом, то они наносят больше урона противникам. Также гурджары быстрее восполняют потери.
Выход расширения Dynastied of India состоится 28 апреля на ПК и в сервисе PC Game Pass.