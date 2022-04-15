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Новости Software Игнатий Колыско
Ремастер-версия стратегии Age of Empires II вскоре получит расширение Dynasties of India с тремя новыми нациями
Есть и другие добавления.
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Ремастер-версия стратегии Age of Empires II с приставкой Definitive Edition в названии в скором времени получит расширение Dynasties of India. Контентная прибавка должна выйти 29 апреля и добавить в игру три новые индийские цивилизации.

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У геймеров появится возможность поближе познакомиться с бенгальцами, дравидами и гуджарами. Ещё из приятных бонусов расширения следует отметить полностью озвученные кампании (по одной на каждую цивилизацию), а также 9 юнитов, 15 заданий для одиночной игры, достижения и много чего ещё.

У бенгальцев уникальными юнитами считаются боевая колесница ратха и бронированный слон. У этого народа эксплуатация слонов — одна из ключевых особенностей. Есть у них также военно-морские единицы, которые восстанавливают 15 очков здоровья в минуту. Ключевая особенность слонов — сниженное получение урона.

У дравидов ключевыми юнитами считаются мечник с уруми, бронированный слон и корабль тирисадай. Этот народ в борьбе с врагами опирается на пехоту и военно-морские единицы. Стоимость бараков для него снижена наполовину.

Наконец, у гурджар есть метатели чакрамов, лазутчик на верблюде, наездник шривамша и, опять же, бронированный слон. Если отдельные юниты передвигаются верхом, то они наносят больше урона противникам. Также гурджары быстрее восполняют потери.

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Выход расширения Dynastied of India состоится 28 апреля на ПК и в сервисе PC Game Pass.

#microsoft #age of empires ii definitive edition
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