Сегодня Blizzard пообещала, что наконец-то покажет игровой процесс за Соджорн — нового персонажа, который появится уже в «новой жизни» Overwatch под цифрой «2». Сказано — сделано: Соджорн является персонажем класса «Урон», оснащённым рельсовой винтовкой («рейлганом»).
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Судя по увиденному, винтовка обладает двумя режимами стрельбы: автоматический, а также, собственно, «рельсовый». В первом случае Соджорн жертвует уроном ради скорострельности, во втором — ровно наоборот: снаряд «заряжается», после чего выстреливается, нанося колоссальные повреждения.
Стоит напомнить, что в Overwatch 2 будет полностью изменён формат ведения боя: количество участников команд сократится до пяти, пожертвовав одним бойцом-танком, что, в теории, должно повысить динамичность и требовательность к механическим навыкам игроков. То есть, именно то, о чём давно просили игроки Blizzard.
Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 начнётся 26 апреля. Релиз — когда-нибудь. Наверное.