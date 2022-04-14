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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают XCOM 2 и Insurmountable
Понятно, что внимания здесь заслуживает только XCOM 2.
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RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
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Epic Games продолжает возить свой бездонный вагончик с подарками и раздавать их всем нуждающимся, всё сильнее укрепляя статус своего магазина как раздатчика бесплатных игр. Сегодня Epic Games расщедрилась сразу на два подарка: тактико-стратегическую игру XCOM 2, посвящённую отражению инопланетной угрозе, и также сратегию-выживач Insurmountable про покорение горных вершин.

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Забрать подарки можно будет вплоть до следующего четверга, 21 апреля, после чего пользователей EGS будут ждать уже новые подарки, а именно — хоррор Amnesia Rebirth и воксельное приключение Riverbond.

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RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
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Стоит помнить, что Epic Games Store на сегодняшний день является чуть ли не единственным цифровым магазином игр из числа доступных в России, где после так называемых санкций можно без лишних телодвижений совершать покупки игр привычными способами. Вот так нежданно-негаданно выясняется, что конкуренция в данном сегменте не так уж и плоха.

#epic games #epic games store #xcom 2
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Она_утонула
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