Epic Games продолжает возить свой бездонный вагончик с подарками и раздавать их всем нуждающимся, всё сильнее укрепляя статус своего магазина как раздатчика бесплатных игр. Сегодня Epic Games расщедрилась сразу на два подарка: тактико-стратегическую игру XCOM 2, посвящённую отражению инопланетной угрозе, и также сратегию-выживач Insurmountable про покорение горных вершин.
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Забрать подарки можно будет вплоть до следующего четверга, 21 апреля, после чего пользователей EGS будут ждать уже новые подарки, а именно — хоррор Amnesia Rebirth и воксельное приключение Riverbond.
Стоит помнить, что Epic Games Store на сегодняшний день является чуть ли не единственным цифровым магазином игр из числа доступных в России, где после так называемых санкций можно без лишних телодвижений совершать покупки игр привычными способами. Вот так нежданно-негаданно выясняется, что конкуренция в данном сегменте не так уж и плоха.