Понятно, что внимания здесь заслуживает только XCOM 2.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Epic Games продолжает возить свой бездонный вагончик с подарками и раздавать их всем нуждающимся, всё сильнее укрепляя статус своего магазина как раздатчика бесплатных игр. Сегодня Epic Games расщедрилась сразу на два подарка: тактико-стратегическую игру XCOM 2, посвящённую отражению инопланетной угрозе, и также сратегию-выживач Insurmountable про покорение горных вершин.

реклама

Забрать подарки можно будет вплоть до следующего четверга, 21 апреля, после чего пользователей EGS будут ждать уже новые подарки, а именно — хоррор Amnesia Rebirth и воксельное приключение Riverbond.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Стоит помнить, что Epic Games Store на сегодняшний день является чуть ли не единственным цифровым магазином игр из числа доступных в России, где после так называемых санкций можно без лишних телодвижений совершать покупки игр привычными способами. Вот так нежданно-негаданно выясняется, что конкуренция в данном сегменте не так уж и плоха.