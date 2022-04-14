Разработчики довольно самобытного японского экшена Scarlet Nexus рассказали о его успехах — как оказалось, там есть чему подивиться. Тем более, что в случае конкретно с этой игрой цифры по продажам и количеству игроков сильно не совпадают, но пояснение будет ниже.
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Итак, мы знаем, что экшен от Bandai Namco разошёлся тиражом более 1 миллиона копий. Здесь принималось во внимание количество отгруженных дисков и загрузок цифровых версий.
А вот количество игроков больше продаж в 2 раза — и вот сейчас самое время вспомнить о замечательном сервисе Фила Спенсера под названием Game Pass. Именно он обеспечил такой внушительный прирост пользовательской аудитории.
Scarlet Nexus поступила в продажу 25 июня прошлого года, в Steam у проекта есть своя демоверсия. Там же он собрал 81 % положительных отзывов (на основании свыше 7,6 тысяч написанных).
Действие Scarlet Nexus происходит в далёком будущем. В человеческом мозге обнаружен псионный гормон, наделивший людей экстрасенсорными способностями и полностью изменивший мир.
«Будущее в стиле “брейнпанк”: исследуйте и защищайте просторы Японии будущего, в которых слились мотивы классического аниме и западной научной фантастики.
Глубокий захватывающий сюжет: запутанная история о человеческих отношениях, отваге и героизме от создателей культовой Tales of Vesperia» — гласит описание к игре в Steam.
По здешней легенде, практически сразу с небес начали сходить жаждущие мозгов и утратившие рассудок мутанты, которых назвали Иными. Они устойчивы к обычному оружию, и, чтобы справиться с угрозой и спасти человечество, миру потребовались бойцы совершенно нового уровня.
Псионики, обладатели экстрасенсорных способностей, стали единственными, кто мог дать отпор внеземной угрозе. Управлять такими бойцами и разрешат игроку.