Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Самобытный японский экшен Scarlet Nexus разошёлся тиражом свыше 1 миллиона копий, но игроков оказалось в два раза больше
Тут, представьте себе, помог Фил Спенсер.
анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Разработчики довольно самобытного японского экшена Scarlet Nexus рассказали о его успехах — как оказалось, там есть чему подивиться. Тем более, что в случае конкретно с этой игрой цифры по продажам и количеству игроков сильно не совпадают, но пояснение будет ниже.

реклама

Итак, мы знаем, что экшен от Bandai Namco разошёлся тиражом более 1 миллиона копий. Здесь принималось во внимание количество отгруженных дисков и загрузок цифровых версий.

А вот количество игроков больше продаж в 2 раза — и вот сейчас самое время вспомнить о замечательном сервисе Фила Спенсера под названием Game Pass. Именно он обеспечил такой внушительный прирост пользовательской аудитории.

Scarlet Nexus поступила в продажу 25 июня прошлого года, в Steam у проекта есть своя демоверсия. Там же он собрал 81 % положительных отзывов (на основании свыше 7,6 тысяч написанных).

Действие Scarlet Nexus происходит в далёком будущем. В человеческом мозге обнаружен псионный гормон, наделивший людей экстрасенсорными способностями и полностью изменивший мир.

«Будущее в стиле “брейнпанк”: исследуйте и защищайте просторы Японии будущего, в которых слились мотивы классического аниме и западной научной фантастики.

Глубокий захватывающий сюжет: запутанная история о человеческих отношениях, отваге и героизме от создателей культовой Tales of Vesperia» — гласит описание к игре в Steam.

По здешней легенде, практически сразу с небес начали сходить жаждущие мозгов и утратившие рассудок мутанты, которых назвали Иными. Они устойчивы к обычному оружию, и, чтобы справиться с угрозой и спасти человечество, миру потребовались бойцы совершенно нового уровня.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Псионики, обладатели экстрасенсорных способностей, стали единственными, кто мог дать отпор внеземной угрозе. Управлять такими бойцами и разрешат игроку.

#bandai namco #scarlet nexus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи Elden Ring уже превысили отметку в 12 миллионов копий
Ни дня без нового рекорда: Elden Ring «пробежали» менее чем за 9 минут
Elden Ring получила крупный патч с новым контентом, исправлением ошибок и правками баланса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
124
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
44
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
12
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
5
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
7
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
4

Сейчас обсуждают

Она_утонула
17:10
Обычно об безопасности начинают пиздеть когда дела хуже некуда. Жванецкого почитай. Бумажная безопасность тоже полная? Скоро фантики не будет на чем печатать.
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
ахахах
17:09
а ему крижопольское тв рассказывает это годами
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
Гэндальф Белый
17:08
Прежде чем бурить в вечной мерзлоте, России придется закопать собственные трупы. Экономический переход в России еще далек от начала. Мы далеки от надежд на успех. При большом количестве "если бы" Пути...
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
Test Test
17:08
Согласен
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Она_утонула
17:07
Так уже 2 недели назад то ли ev-rus то ли другой далбаеб что то обещал показать. За это время орки съебались з севера Украины понеся тяжелые потери. Хотя, какие там потери. Бабы еще нарожают. А техник...
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
ахахах
17:05
у хохлов,кроме мин советских,зарытых в чернозём-больше ничего и нету
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
Она_утонула
17:04
Ну так правильно. Рашку ебнут ап стену вот рашистов и не станет. А по видео. Ну, часть сдались. Больше месяца в полном окружании русню уничтожали. Закончился БК. Учитывая что это гебельс то количест...
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
wwr222
17:04
На сайте откуда качал было сказано про него. Но в Лаунчере его не было. Отдельно я пробовал играть в "Длинную войну", но тогда оптимизация была совсем не аллё и я удалил игру до лучших времен. Короче:...
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
Игорь Солодов
17:02
Поддерживаю, новость - гавно! Все приложения Банкинга есть в АппГалери, как владелец Huawei p40pro говорю
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
Она_утонула
17:02
Ты далбаеб не понял. Официальной передачи не было ;) Может еще кто то самолеты/ракеты потеряет. А мы подберем и жахнем по плавающему корыту. 2000 танков там же где и уничтоженная ПВО и авиация - в б...
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем