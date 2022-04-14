Хоть Halo Infinite и продемонстрировала уверенный старт, но успех оказался крайне недолгим: на сегодняшний день от былой популярности проекта не осталось и следа, что можно легко проверить, зайдя на соответствующую страничку сервиса SteamDB, фиксирующего массу статистических параметров всех представленных в сервисе цифровой дистрибуции от Valve игр.
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Так, на сегодняшний день пиковый «онлайн» Halo Infinite составляет без малого 7 850 пользователей (при этом на момент публикации заметки он составлял чуть больше 2,5 тысяч пользователей), в то время как на момент выхода игры этот показатель составлял свыше 272,5 тысяч пользователей. Иными словами, весь интерес публики к Halo Infinite безнадёжно утрачен, и не вполне понятно, как теперь 343 Industries вместе с игровым подразделением Microsoft действовать в сложившейся ситуации.
Halo Infinite выходила в два этапа: в середине ноября прошлого года состоялся релиз мультиплеерной составляющей, а в декабре — одиночной кампании. С тех пор игра практически не развивалась, что и стало главной причиной в падении интереса сообщества к ней. Всё так, как и должно быть.