Последние из перечисленных — тоже космические.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Разработчики из студии Fireline Games анонсировали Fueled Up — кооперативную игру, в которой игрокам нужно заниматься починкой космических кораблей. Главная прелесть ситуации состоит в том, что здешние суда подвергаются регулярному нападению космического осьминога. Никакого хоррора или ужастика тут нет — настрой игры исключительно дружелюбный и юмористический.

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Играть в Fueled Up можно группой до четырёх человек. Распределение обязанностей здесь — крайне важная штука. Экипажу корабля нужно регулярно снабжать его топливом, следить за исправностью всех конструкций, проводить ремонты и тушить пожары.

Космические осьминоги — не единственная опасность, поджидающая игроков в Fueled Up. Ещё нужно оберегать корабль от астероидов, попадания в кротовые норы и тому подобных вещей. Разработчики заверяют, что здешний геймплей сочетает тщательное планирование и хладнокровное принятие решений.

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Кооператив в Fueled Up настраивается достаточно гибко: можно играть как по Сети, так и с одного устройства. Релиз проекта должен состояться в текущем году на ПК, PlayStation и Xbox. За другими подробностями можно перейти на официальную страницу в Steam.