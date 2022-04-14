Было ожидаемо, что всё это кокетство с отказом занять место в совете директоров Twitter и бурное генерирование идей для руководства компании плавно подводили общественность к главной новости дня – Илон Маск (Elon Musk) выразил готовность выкупить оставшиеся на рынке акции компании по цене $54,2 за штуку. Это хоть и выше цены по состоянию на момент закрытия вчерашних торгов, сегодня стоимость акций компании уже выросла до $51,2 на момент подготовки новости к публикации.
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По вычислениям самого потенциального покупателя, цена в $54,2 за акцию обеспечивает премию в размере 54% к цене по состоянию на 28 января текущего года, когда Маск ещё не приступил к покупке акций Twitter. На данный момент, напомним, в его руках сосредоточен пакет из 9,2% акций компании. Собственно, даже в сравнении с ценой на 1 апреля предлагаемая цена выкупа на 38% выше, а цену вчерашних торгов она превышает на 18%.
Маск намеревается, судя по его комментариям к заявке на покупку акций, трансформировать Twitter в качестве частной компании, в соответствии с собственными представлениями о свободе слова и демократии. При заявленной цене акции капитализация Twitter достигнет $43 млрд, оплачивать покупку Маск намеревается наличными средствами.