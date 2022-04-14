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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE готовит для Battlefield 2042 крупное обновление с 400 исправлениями
Но кому это сейчас нужно?..
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По какой-то откровенно непонятной причине, DICE продолжает распылять ресурсы на полностью провалившуюся Battlefield 2042 вместо того, чтобы признать очевидное и перейти к работе уже над следующей игрой серии, которая, если верить слухам, вернётся к своим истокам. Так, сегодня стало известно, что для Battlefield 2042 готовится масштабное обновление, содержащее в себе более четырёхсот исправлений и улучшений.

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Выпуск обновления запланирован на следующую неделю. Согласно имеющейся сейчас информации, в обновлении будут исправлены многие ошибки и недоработки, будет проведена работа над балансом специалистов, оружия и транспортных средств.

Касательно давно необходимых игре исправлений в области оптимизации и сетевой части пока не было сказано ни слова, а именно эти проблемы в первую очередь и виноваты в столь резко негативном восприятии Battlefield 2042.

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Последнее время в Battlefield 2042 через Steam «в пике» одновременно играют около 1—1,5 тысяч человек. Безусловный провал, который уже поздно исправлять. Напомним, что Electronic Arts назначила незаменимого Винса Зампеллу главой комитета спасения Battlefield, а роль шведской студии DICE как основного разработчика игр этой серии пересматривается.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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