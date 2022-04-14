С конца февраля Google открыто, ничего не скрывая, использует свои сервисы для противоправных действий по отношению к России и её гражданам. К великому сожалению, на законные претензии Роскомнадзора компания не реагирует, что, в конечном счёте, может обернуться для неё (Google) потерей российского рынка. Ничего хорошего в этом нет ни для одной из сторон, поэтому регулятор, понимая, что сервисами Google пользуются десятки миллионов россиян, сохраняет терпение и пока ограничивается предупреждениями и мерами экономического воздействия. Так, сегодня Роскомнадзор составил в отношении Google два административных протокола за неудаление противоправной информации.
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По словам Роскомнадзора, последнее время YouTube «занимает ведущую роль в информационной войне», игнорирует требования российского законодательства, а также не исполняет требования надзирающего органа об удалении противоправного контента, попутно вставляя палки в колёса российским видеоблогерам.
По закону, за неудаление противоправных материалов Google грозит штраф до четырёх миллионов рублей. Неудаление материалов экстремистского характера грозит дополнительным штрафом в размере восьми миллионов рублей.