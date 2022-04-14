С многомиллионными штрафами.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

С конца февраля Google открыто, ничего не скрывая, использует свои сервисы для противоправных действий по отношению к России и её гражданам. К великому сожалению, на законные претензии Роскомнадзора компания не реагирует, что, в конечном счёте, может обернуться для неё (Google) потерей российского рынка. Ничего хорошего в этом нет ни для одной из сторон, поэтому регулятор, понимая, что сервисами Google пользуются десятки миллионов россиян, сохраняет терпение и пока ограничивается предупреждениями и мерами экономического воздействия. Так, сегодня Роскомнадзор составил в отношении Google два административных протокола за неудаление противоправной информации.

реклама

По словам Роскомнадзора, последнее время YouTube «занимает ведущую роль в информационной войне», игнорирует требования российского законодательства, а также не исполняет требования надзирающего органа об удалении противоправного контента, попутно вставляя палки в колёса российским видеоблогерам.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

По закону, за неудаление противоправных материалов Google грозит штраф до четырёх миллионов рублей. Неудаление материалов экстремистского характера грозит дополнительным штрафом в размере восьми миллионов рублей.