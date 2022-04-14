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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели No Man’s Sky готовят новый, невероятно амбициозный проект
Главное, чтобы на релизе не вышло, как с No Man’s Sky.
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Студия Hello Games не сидит на месте и вовсю трудится над тем, чтобы сделать игровую индустрию пусть и чуточку, но всё же лучше. Безусловно, на космосиме No Man’s Sky коллектив не остановится, сделав себя своего рода исполнителем одного «трека»; напротив — студия вынашивает в высшей степени наполеоновские планы.

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Так, в беседе с изданием IGN сооснователь и руководитель Hello Games Шон Мюррей заявил, что студия трудится над невероятно масштабным и амбициозным проектом. По словам Мюррея, этот проект настолько амбициозен, что даже тысячи человек, занятых в его производстве, не хватило бы, чтобы поверить в возможность его реализации, но при этом его воплощение в жизнь осуществляет совсем небольшая команда внутри Hello Games.

Что мы должны усвоить из данного комментария, на текущий момент не вполне ясно. То ли Мюррей опять замахнулся на кусок, который не сможет проглотить, как это в своё время вышло с No Man’s Sky, то ли просто красиво играет словами. В любом случае, производственная стадия этого «амбициозного проекта» пока остаётся тайной за семью печатями.

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Что же до No Man’s Sky, то поддержка игры не пострадает: студия продолжит выпускать для своего космосима обновления и аддоны. И это невольно ещё больше заставляет усомниться в серьёзности слов господина Мюррея относительно проекта-героя данной заметки.

#hello games #no mans sky
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