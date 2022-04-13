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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер-знакомство с новой героиней Overwatch 2 под позывным Соджорн
На английском языке. Русского, к сожалению, не будет.
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Разработчики из компании Blizzard решили напомнить о существовании сетевого шутера Overwatch 2, выпустив новый трейлер с историей Соджорн — новой героини из Канады. Представьте себе, это первый за два года ролик, посвящённый истории персонажа игры.

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Итак, Соджорн — это бывший капитан Overwatch, которая служила вместе с Солдатом-76. У героини будут кибернетические способности и уникальная вариация «рейлгана» в качестве основного оружия.

Обо всех способностях героини будет рассказано до старта бета-тестирования Overwatch 2. Сыграть за Соджорн получится уже в рамках самой «беты», которая стартует 26 апреля. В рамках грядущего мероприятия у игроков будет возможность не только поближе познакомиться с новой героиней, но также оценить бои формата «5 на 5», попробовать свои силы в новом режиме «Натиск», прогуляться по четырём новым локациям и детально изучить переработанных героев (Ориса, Бастион, Сомбра, Кулак смерти).

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Даты релиза у Overwatch 2 пока нет. Скорее всего, проект выйдет до конца текущего года, но это только наши предположения. И ещё один неприятный момент — ролик доступен для просмотра только на английском языке, локализации нет и, кажется, не будет. Пора уже привыкнуть.

#blizzard #overwatch 2
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