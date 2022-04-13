На английском языке. Русского, к сожалению, не будет.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Разработчики из компании Blizzard решили напомнить о существовании сетевого шутера Overwatch 2, выпустив новый трейлер с историей Соджорн — новой героини из Канады. Представьте себе, это первый за два года ролик, посвящённый истории персонажа игры.

реклама

Итак, Соджорн — это бывший капитан Overwatch, которая служила вместе с Солдатом-76. У героини будут кибернетические способности и уникальная вариация «рейлгана» в качестве основного оружия.

Обо всех способностях героини будет рассказано до старта бета-тестирования Overwatch 2. Сыграть за Соджорн получится уже в рамках самой «беты», которая стартует 26 апреля. В рамках грядущего мероприятия у игроков будет возможность не только поближе познакомиться с новой героиней, но также оценить бои формата «5 на 5», попробовать свои силы в новом режиме «Натиск», прогуляться по четырём новым локациям и детально изучить переработанных героев (Ориса, Бастион, Сомбра, Кулак смерти).

анонсы и реклама Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Даты релиза у Overwatch 2 пока нет. Скорее всего, проект выйдет до конца текущего года, но это только наши предположения. И ещё один неприятный момент — ролик доступен для просмотра только на английском языке, локализации нет и, кажется, не будет. Пора уже привыкнуть.