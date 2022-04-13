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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Космическая 4X-стратегия Galactic Civilizations IV доберётся до релиза уже в этом месяце
Через две недельки, если точнее.
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В отличие от многих, разработчики Galactic Civilization IV не вводят людей в заблуждение и не называют заведомо недостижимых сроков релиза. Еще в день анонса, состоявшегося весной прошлого года, авторы проекта сообщили, что игра поступит в продажу примерно через год. Так оно и случилось: сегодня компания Stardock объявила о том, что игра выйдет в свет 26 апреля.

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Стоит отметить, что в целом Galactic Civilization IV уже несколько месяцев пребывает в состоянии тестовой бета-версии, в рамках которой получила бесценную обратную связь для разработчиков, так что можно надеяться, что в конце апреля нас ждёт максимально качественный продукт. А, может, и нет.

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#galactic civilizations iv
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4X-стратегия Galactic Civilizations IV перешла в стадию бета-версии
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