Как и в предыдущие годы.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Смысла в проведении «живых» игровых мероприятий было чудовищно мало и до начала пандемии, так что всемирный страх перед новым вирусом лишь ускорил необратимый процесс «онлайнизации» всего, что только можно. Не стал исключением и фестиваль QuakeCon, на котором Bethesda рассказывает о шутерах своих внутренних студий. В этом году ситуация также не располагает к возвращению в «живой» формат, поэтому фестиваль также будет проведён в «онлайне», о чём его организаторы официально сообщили сегодня.

реклама

анонсы и реклама Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

QuakeCon 2022 пройдёт с 18 по 20 февраля. Программа его проведения пока неизвестна. Справедливости ради, обычно ничего интересного в его рамках не анонсируют, поэтому мы бы не стали возлагать на данное мероприятие никаких особых надежд.