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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В этом году QuakeCon пройдёт в августе в онлайн-формате
Как и в предыдущие годы.
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Смысла в проведении «живых» игровых мероприятий было чудовищно мало и до начала пандемии, так что всемирный страх перед новым вирусом лишь ускорил необратимый процесс «онлайнизации» всего, что только можно. Не стал исключением и фестиваль QuakeCon, на котором Bethesda рассказывает о шутерах своих внутренних студий. В этом году ситуация также не располагает к возвращению в «живой» формат, поэтому фестиваль также будет проведён в «онлайне», о чём его организаторы официально сообщили сегодня.

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QuakeCon 2022 пройдёт с 18 по 20 февраля. Программа его проведения пока неизвестна. Справедливости ради, обычно ничего интересного в его рамках не анонсируют, поэтому мы бы не стали возлагать на данное мероприятие никаких особых надежд.

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