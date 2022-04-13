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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Dead Island 2 покажут уже этим летом
А выпустят так и вовсе осенью.
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В настоящее время зомби-боевик Dead Island 2 является одним из самых многострадальных игровых проектов. Его анонс состоялся уже чуть ли не в незапамятные времена, после чего игра претерпела несколько смен студий-разработчиков и, по всей видимости, неоднократно перезапускалась чуть ли не с нуля. Всё это оптимизма не добавляет, однако издание Video Games Chronicle со ссылкой на журналиста Колина Мориарти сообщает, что у проекта ещё есть шанс увидеть свет.

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По сведениям Мориарти, Dead Island 2 собираются повторно анонсировать и показать уже этим летом, выпустив проект в продажу несколькими месяцами позже — в течение осени. Стоит отметить, что перед нами далеко не первый случай, когда инсайдеры и журналисты с оптимизмом смотрят в будущее несчастного зомби-боевика. Так, некоторое время назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что геймплейная демонстрация Dead Island 2 может состояться гораздо раньше, чем мы предполагаем.

#dead island 2
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