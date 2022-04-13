А это «санкция» или очередная соломинка, которая должна сломать хребет верблюду?

В начале марта, практически сразу после начала известных боевых действий, Electronic Arts присоединилась к числу истерически настроенных на коммерческую деятельность компаний и объявила не только о приостановке продаж своих игр в России, но и об «отмене» российских команд в видеоигре FIFA 22.

реклама

Решение вступало в силу больше месяца, поэтому ещё теплилась надежда на то, что голос разума в EA всё-таки возьмёт верх над безрассудством. Но, увы, имеем то, что имеем: сегодня Electronic Arts сообщила о применении к FIFA 22 свежего обновления, в котором помимо всего прочего были удалены российские футбольные клубы, включая сборную, а также стадион «Открытие Банк Арена».

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Забавно, что если игрок ранее указал в качестве своего фаворита национальную сборную России или любой российский футбольный клуб, то после обновления фаворит автоматически сменится на PSG (Пари Сен-Жермен). Почему именно на этот — вопрос, на который ещё предстоит найти ответ.