В начале марта, практически сразу после начала известных боевых действий, Electronic Arts присоединилась к числу истерически настроенных на коммерческую деятельность компаний и объявила не только о приостановке продаж своих игр в России, но и об «отмене» российских команд в видеоигре FIFA 22.
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Решение вступало в силу больше месяца, поэтому ещё теплилась надежда на то, что голос разума в EA всё-таки возьмёт верх над безрассудством. Но, увы, имеем то, что имеем: сегодня Electronic Arts сообщила о применении к FIFA 22 свежего обновления, в котором помимо всего прочего были удалены российские футбольные клубы, включая сборную, а также стадион «Открытие Банк Арена».
Забавно, что если игрок ранее указал в качестве своего фаворита национальную сборную России или любой российский футбольный клуб, то после обновления фаворит автоматически сменится на PSG (Пари Сен-Жермен). Почему именно на этот — вопрос, на который ещё предстоит найти ответ.