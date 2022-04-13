Как это разработчики игр раньше обходились без блокчейна?

Некогда известный геймдизайнер Ричард Гэрриот, которого игроки-старожилы должны помнить по Lineage, Lineage II, Ultima и провальной Tabula Rasa, решился вновь заняться созданием многопользовательской ролевой игры. К сожалению, без привязки к модной сегодня технологии NFT дело не обошлось.

реклама

У следующей MMORPG от Ричарда Гэрриота пока нет ни названия, ни трейлера. Как вы понимаете, и подробностей по игре толком нет. Мы лишь знаем, что разработчики готовят сетевой проект с изометрической камерой и возможностью купить любой кусок недвижимости в игре в формате NFT. В последнем случае «счастливый обладатель» NFT-участка сможет выстроить на нём всё, что только пожелает: кузницу, таверну, портал в подземелье и тому подобные штуки.

Ричард Гэрриот дал понять, что геймплей в его новом проекта не будет строиться вокруг одного лишь блокчейна (вот уж спасибо), а само наличие NFT «поможет регулировать внутриигровую экономику».

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Со слов разработчиков, они действительно хотят сделать хороший проект, в который будет играть много геймеров. Подробности обнародуют когда-нибудь потом.