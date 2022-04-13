Некогда известный геймдизайнер Ричард Гэрриот, которого игроки-старожилы должны помнить по Lineage, Lineage II, Ultima и провальной Tabula Rasa, решился вновь заняться созданием многопользовательской ролевой игры. К сожалению, без привязки к модной сегодня технологии NFT дело не обошлось.
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У следующей MMORPG от Ричарда Гэрриота пока нет ни названия, ни трейлера. Как вы понимаете, и подробностей по игре толком нет. Мы лишь знаем, что разработчики готовят сетевой проект с изометрической камерой и возможностью купить любой кусок недвижимости в игре в формате NFT. В последнем случае «счастливый обладатель» NFT-участка сможет выстроить на нём всё, что только пожелает: кузницу, таверну, портал в подземелье и тому подобные штуки.
Ричард Гэрриот дал понять, что геймплей в его новом проекта не будет строиться вокруг одного лишь блокчейна (вот уж спасибо), а само наличие NFT «поможет регулировать внутриигровую экономику».
Со слов разработчиков, они действительно хотят сделать хороший проект, в который будет играть много геймеров. Подробности обнародуют когда-нибудь потом.