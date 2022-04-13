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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bungie решила оставить значительную часть своих сотрудников на «удалёнке»
Но не сказала, почему. Хотя всё весьма прозрачно.
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Пандемия ускорила процесс «удаленизации» рабочих мест в тех сферах, где это в принципе возможно по производственному процессу. То, что всего несколько лет назад выглядело фантастикой — работать дома, без необходимости трястись в вагоне метро или в салоне автобуса, путешествуя на другой конец города — для многих уже стало реальностью. Многие к данной реальности привыкли и отнюдь не горят желанием возвращаться в прошлое. Возможно, именно поэтому сегодня студия Bungie заявила о том, что навсегда переводит большую часть своих сотрудников на удалённый режим работы.

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В подробности и причины данного решения Bungie официально не вдаётся, однако журналисты считают, что проблема стара как мир — экономическая: отсутствует необходимость арендовать большие офисные площади, оплачивать огромные налоги и так далее.

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Стоит отметить, что поначалу лишь очень малый процент студий-разработчиков смог адаптироваться под повальный переход на «удалёнку». В массе своей девелоперы срывали все допустимые сроки и выпускали проекты заметно более низкого качества, чем при стандартных условиях работы. Впрочем, со временем ситуация начала исправляться.

#bungie
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