Согласно букве американского закона, как поясняет Bloomberg, Илон Маск (Elon Musk) обязан был сообщить о покупке им более 5% акций Twitter в десятидневный срок – соответствующая дата выпала на 24 марта, но общественность узнала о приобретении им 9,2% акций только 1 апреля. Недельная задержка, как считают обиженные инвесторы, позволила Маску купить искомые 4,2% акций компании по более низкой цене, ведь после раскрытия его доли в капитале компании курс подскочил на 27%.
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При этом рядовые акционеры, которые продавали акции Twitter в период с 24 марта по 1 апреля, лишились возможности заработать на повышении курса. В одном из судов американской юрисдикции уже подан групповой иск от лица пострадавших акционеров, которые из-за промедления Маска упустили выгоду. Главный истец продал в период с 25 по 27 марта акции Twitter на сумму около $1300, но если количество пострадавших будет достаточно большим, то Илону Маску светит выплата на крупную сумму.