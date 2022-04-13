Ровно месяц остался до официального релиза хоррор-боевика Evil Dead The Game по «Зловещим мертвецам». По такому случаю разработчики из Boss Team при содействии Saber Interactive объединили усилия с изданием Game Informer и показали свежий видеоролик грядущей новинки, в котором показали игровой процесс за Эша Уильямса — самого узнаваемого героя «зловещемертвецкой» франшизы.
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Evil Dead The Game представляет собой сетевой боевик, сочетающий в себе элементы кооператива и PvP. Играть предстоит за героев «Зловещих мертвецов», выполняя различные задания в рамках полей боя, подбирать припасы и вооружение. Судя по показанному в геймплейном видео, местные оппоненты способны на многочисленные хитрости, которые будут заставать игроков врасплох, так что лёгкой прогулки ожидать не стоит.
Релиз Evil Dead The Game запланирован на 13 мая на всех актуальных платформах. Нужно ли уточнять, что это будет пятница?