Всё крайне банально для игр данного жанра, но в целом приемлемо.

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Ровно месяц остался до официального релиза хоррор-боевика Evil Dead The Game по «Зловещим мертвецам». По такому случаю разработчики из Boss Team при содействии Saber Interactive объединили усилия с изданием Game Informer и показали свежий видеоролик грядущей новинки, в котором показали игровой процесс за Эша Уильямса — самого узнаваемого героя «зловещемертвецкой» франшизы.

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Evil Dead The Game представляет собой сетевой боевик, сочетающий в себе элементы кооператива и PvP. Играть предстоит за героев «Зловещих мертвецов», выполняя различные задания в рамках полей боя, подбирать припасы и вооружение. Судя по показанному в геймплейном видео, местные оппоненты способны на многочисленные хитрости, которые будут заставать игроков врасплох, так что лёгкой прогулки ожидать не стоит.

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Релиз Evil Dead The Game запланирован на 13 мая на всех актуальных платформах. Нужно ли уточнять, что это будет пятница?