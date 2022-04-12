Студия Spiders, которая в своё время обрела относительную известность благодаря проектам GreedFall и The Technomancer, летом 2020 года анонсировала свою новую игру Steelrising, посвящённую альтернативной истории Парижа образца 1789 года. Сегодня представители студии объединились с журналистами Game Informer и опубликовали почти 6-минутный геймплейный видеоролик новинки.
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В нижеуказанном видео можно ознакомиться с боевой системой Steelrising, а также с обширными возможностями главной героини — человекоподобного автоматона Эгиды, способной адаптироваться под меняющиеся условия боя, стиль конкретного игрока, а также под определённых противников.
Напоминаем, что действие Steelrising разворачивается в альтернативной научно-фантастической версии французской столицы, где король Людовик XVI стал тиранить народ с помощью боевых автоматонов. Положить этому беспределу конец решила супруга короля Мария-Антуанетта. Вот такая неоднозначная история родилась в головах сценаристов Steelrising.
Релиз игры должен состояться в июне текущего года, однако официальная Steam-страничка гласит о декабре. Возможно, мы чего-то пока не знаем. Впрочем, удивляться, если релиз Steelrising отложат, никто не станет: за последние годы постоянные переносы выходов игр стали уже печальной и привычной действительностью.