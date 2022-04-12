Жуконямок видели? А они есть!

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Разработчики милой игры Bugsnax собираются в скором времени выпустить для неё контентный апдейт с новым островом. Владельцы приключенческого проекта получат это обновление совершенно бесплатно.

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DLC получил название The Isle of Bigsnax, оно добавит в игру большой остров с уникальным биомом. Уникальность проявляется в новых загадках с блужданием по вертикальным лабиринтам, сложность которых возрастает по мере прохождения.

Совершенно всерьёз относиться к Bugsnax не получится, ведь это довольно странный продукт для казуальной аудитории. Чтоб вы понимали, тут есть жуконямки, они обитают в Нямбурге и ещё выдают главному герою разные поручения.

По сюжету дополнения, в какой-то момент обитатели острова изменяют свой внешний вид, что как-то влияет на дальнейший ход событий. В общем, не берите в голову, игра Bugsnax привлекает антуражем и эстетикой, а не прописанным «лором» с живыми и глубокими персонажами (ни того, ни другого здесь нет).

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Дополнение должно выйти 28 апреля, тогда же появятся версии оригинальные версии игры на ПК, Xbox и Switch. До настоящего момент проект с жуконямками обитал только на PlayStation.